حجز عامل لاتهامه بسرقة محل كوافير في العجوزة

وسقط العامل في قبضة رجال المباحث، واعترف بسرقته "باروكتين" للشعر قيمة كل منهما 25 ألف جنيه، وبعض الأجهزة.

وقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاط المتهم.





تفاصيل الواقعة





بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا، من "ف. م" صاحب سلسلة محلات كوافير، بمنطقة العجوزة، باكتشافه لسرقه محتويات من داخل المحل، بالإضافة لمبلغ مالي.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل أن وراء ارتكابها "س. د" عامل بالمحل يبلغ من العمر 30 عامًا، استغل عدم تواجد صاحب المحل والعاملين واستولى على محتويات المحل، ومبلغ مالي.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



