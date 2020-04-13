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حجز عامل لاتهامه بسرقة محل كوافير في العجوزة
الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:25 م
إيريني صفوت
خلافات سابقة وضائقة مالية قادت "س. د" عامل بمحل "كوافير" في منطقة العجوزة، للانتقام من صاحب المحل، وخيانة لقمة العيش، وسرقة محتوياته.
وسقط العامل في قبضة رجال المباحث، واعترف بسرقته "باروكتين" للشعر قيمة كل منهما 25 ألف جنيه، وبعض الأجهزة.
وقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاط المتهم.
تفاصيل الواقعة
بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا، من "ف. م" صاحب سلسلة محلات كوافير، بمنطقة العجوزة، باكتشافه لسرقه محتويات من داخل المحل، بالإضافة لمبلغ مالي.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل أن وراء ارتكابها "س. د" عامل بالمحل يبلغ من العمر 30 عامًا، استغل عدم تواجد صاحب المحل والعاملين واستولى على محتويات المحل، ومبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
انتحار شاب من أعلى كوبري الجامعة
ومن ناحية أخرى، انتحر شاب في عقده الثالث من العمر، من أعلى كوبري الجامعة، ليضع بيده حدًا للحياة التي كرهها، وفاض به الكيل منها.
وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب، وصرحت بدفن جثمانه إلى مثواه الأخير.
وكشفت التحقيقات، عن أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وهذا ما أكده أسرة المتوفي، موضحة أنه في الفترة الأخيرة كانت أحواله النفسية غير مستقره، وحاولوا إلحاقه بإحدى المصحات، ولكنهم فشلوا.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد قفز شاب من أعلى كوبري الجامعة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث، لسرعة كشف الملابسات.
وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وانتشل الجثة، وتبين أنها جثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وتعرفوا على هويته.
كما كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وحاصل على دبلوم، وألقى نفسه من أعلى كوبري الجامعة تاركا لأهله رسالة تقول: "سامحوني".
وتبين من التحريات ومناقشة أهلية المتوفي، أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ضبط اثنين في أطفيح بحوزتهما بندقيتين وذخائر وكيلو ونصف بانجو
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمركز أطفيح، وعثر بحوزتهما على بندقيتين "آلية، خرطوش"، وكمية من الذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة المركز.
وضبط بحوزتهما 1،5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية آلية، بندقية خرطوش، 119 طلقة أعيرة مختلفة، 3 خزائن بندقية آلية، شريط فارغ لطلقات لذات العيار.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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