وزير الإعلام عن عودة الزحام: الناس هتاخدنا لسكة تانية خالص

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على مشهد الزحام في عدة مناطق اليوم، قائلًا: "مشهد مؤسف ومؤلم".





وقال الوزير: إن "هناك زحام شديد جدًا بالشوارع، وهذا الزحام غير مقبول بالمرة، مش عايزينه يدفعنا للسيناريو الأسوأ، الناس هتاخدنا في سكة تانية خالص".





وأعلن "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، عن أن هناك اجتماع غدًا، وسيتم بحث مشكلة عودة الزحام، وأن الحكومة ستدرس كل الحلول المتاحة للالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن الدولة تحاول أن توازن بين الإجراءات الاحترازية والاقتصاد، متابعًا: "أزمة كورونا حلها الوحيد هو إن الناس تقعد في البيت، والزحام بيبن إننا أمام مشكلة كبيرة".



