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دعاء صلاح توجه كلمة لـ"المتحرش الإلكتروني"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:32 م
دعاء صلاح
دعاء صلاح
الفجر الفني
استنكرت الإعلامية دعاء صلاح تزايد أساليب التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اطلقت عليها " ظاهرة المتحرش الإلكتروني ".

وقالت دعاء صلاح من خلال فيديو لها علي قناتها الخاصة ب " يوتيوب" : "هي ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص أمتي؟ " مشيرة الي وجود المترشحين علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" ، "انستجرام" ،"سناب شات " ،"تيك توك" .

ووجهت الإعلامية دعاء صلاح في نهاية الفيديو كلمة للمتحرشين علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قائلة:" ربنا ياخدكوا".

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