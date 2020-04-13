دعاء صلاح توجه كلمة لـ"المتحرش الإلكتروني"

استنكرت الإعلامية دعاء صلاح تزايد أساليب التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اطلقت عليها " ظاهرة المتحرش الإلكتروني ".





وقالت دعاء صلاح من خلال فيديو لها علي قناتها الخاصة ب " يوتيوب" : "هي ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص أمتي؟ " مشيرة الي وجود المترشحين علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" ، "انستجرام" ،"سناب شات " ،"تيك توك" .





ووجهت الإعلامية دعاء صلاح في نهاية الفيديو كلمة للمتحرشين علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قائلة:" ربنا ياخدكوا".



