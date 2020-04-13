خبير دولي: بعد "كورونا" مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد عالمى

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي الدولي، إنه يتوقع أن يصبح اقتصاد مصر سادس أقوى اقتصاد عالمي بعد انتهاء ازمة كورونا.





وأرجع السبب خلال مداخلة هاتفية علي برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، إلى قوة موارد مصر البشرية بالإضافة إلى تركيز القيادة السياسية في الوضع الحالي على الاستفادة من قناة السويس التى تعد قيمة اقتصادية كبرى لا يمكن أن تزول.





وأضاف أبو غزالة، أن أهم ما يميز القيادة المصرية في الوقت الراهن، هي رؤيتها المستقبلية واهتمامها بتحسين البنية التحتية وتدشين المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري القدرة علي مواجهة تداعيات فيروس كورونا العالمي، موضحًا “أن لا مستقبل للعالم العربي دون قيادة مصر”.





وتابع: "التحديات الاقتصادية التي سوف تواجهها دول العالم لفيروس كورونا تعد أكثر خطورة من تحدياتها الصحية، في ظل الصراع العالمي الذي يشهده العالم بين أمريكا والصين، والتطور الكبير للاقتصاد الصيني ورغبة أمريكا في السيطرة على العالم والهيمنة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الصراع بين أمريكا والصين سينتهي إلى عالم ثنائي أو ثلاثي القيادة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على المنطقة العربية".





وأضاف أن فيروس كورونا سيغير النظام الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن ينكمش نمو الاقتصاد الأمريكي ليصل إلى -5% في نهاية العام الجاري.





ولفت إلى أن العالم كله أخطأ في التصرف و النظر إلى البعد الاقتصادي لأزمة كورونا، مشددًا على ضرورة التكاتف للوصول إلى خطة لإنقاذ العالم من تداعيات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط اقتصادية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.