منال سلامة مطلوبة على جوجل والسبب ابنتها

عادت النجمة منال سلامة إلى الأضواء مجددًا اليوم االإثنين الموافق الـ13 من أبريل الجاري، بعدما تصدرت الطلب على جوجل، والسبب ابنتها.





عودة منال سلامة





وغابت الفنانة منال سلامة عن الأضواء والظهور منذ فترة طويلة، ليتساءل الجمهور عن سبب غيابها الطويل، ولاسيمًا في ظل موهبتها التمثيلية العالية، وهو ما دفع الباحثين للبحث عن أسباب تصدرها الـ "ترند".





ابنة منال سلامة





وساهمت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة إلى عودة الأضواء لوالدتها مجددًا وبعد غياب طويل، بعد انتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





فيديو منال سلامة





ونشرت أميرة ابنة منال سلامة فيديو على حسابها الرسمي عبر "انستجرام" تحدثت خلاله عن تجربتها في العودة من أمريكا إلى مصر في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أمريكا وابنة منال سلامة





وقالت ابنة منال سلامة الشابة إنها كانت في أمريكا ومع انتشار فيروس كورونا قررت العودة إلى مصر للعيش مع أسرتها معربة عن انبهارها مما رأته.





ابنة منال سلامة تعود لمصر





و حاولت ابنة منال سلامة السفر في البداية ولكنها لم تستطع بسبب ظروف تعليق الطيران، حتى أنها في إحدى المرات أعادوها من المطار، ثم علمت بأن الحكومة المصرية سترسل طائرة لإعادة المصريين من مطار واشنطن، وعلى الفور لم تضع الفرصة.





مصر تعيد ابنة منال سلامة





وكشفت أميرة ابنة منال سلامة الفنانة المصرية الشهيرة، بأنها ملأت أبلكيشن لتسجل رغبتها في العودة إلى مصر، والاشتراك في رحلة الطيران حتى يتسنى معرفة الأعداد الراغبة في العودة، ووصلت الطائرة إلى واشنطن.





ابنة منال سلامة بالمطار





وفوجئت ابنة منال سلامة عندما قررت استقلال طائرة إلى واشنطن قبل عودتها لمصر، بعدم اتباع أي من العاملين به إجراءات الوقاية كارتداء القفازات أو الكمامات أو حتى استخدام المطهرات حتى أنها وصديقيها كانوا فقط من يرتدوا الكمامات بالمطار، في مفارقة عجيبة.





استهتار أمريكي





وتابعت ابنة منال سلامة: "حتى بالمطاعم الموجودة بالمطار كان المواطنين يجلسون في جماعات يتناولون الطعام ويتبادلون الضحك والنكات وكأن شيئا لم يكن، وهو ما تكرر في مطار واشنطن، وده من الأسباب اللي كانت مخلياني عايزة أرجع مصر لأن في أمريكا الناس مش واخدين الموضوع بجدية".





إجراءات مصرية حازمة





وأوضحت أميرة أديب ابنة النجمة منال سلامة أنه بمجرد دخولها للجزء الخاص بمصر بمطار واشنطن كان الوضع مختلف تماما كل العاملين يرتدون الماسك والقفازات ويرشون المطهر على أيدي العائدين كل خمس دقائق.





ابنة منال سلامة تتعجب





وأشارت ابنة منال سلامة إلى أنها كانت في حالة ذهول من الإجراءات الاحترازية الجدية التي اتخذتها مصر بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعر الوضع أية اهتمام.





منال سلامة سعيدة





وتابعت ابنة منال سلامة: "بمجرد وصولنا المطار بمصر كان الوضع مبهر في البداية النزول من الطائرة كان بالدور كل دور ينزل 20 راكب فقط، فانتظر الجميع دوره وبمجرد أن جاء دورنا نزلنا من الطائرة فوجدنا ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس الواقية يستقبلون الركاب بتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة لهم قبل أن يستقلوا الأتوبيس الذي يقلهم لداخل المطار، ولأن العدد كان 20 فقط فكان هناك مسافة بين الجميع بالأتوبيس".





إجراءات مصر العالية





وأعربت أميرة أديب ابنة الفنانة المصرية منال سلامة التي غابت عن الأنظار لفترة، عن فخرها الشديد بكونها مصرية، وأن هذه بلدها مؤكدةً سعادتها في كونها مصرية.





مصر و"كوفيد-19"





وأشادت منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول الكبرى من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، والتي ساهمت في تقليل مخاطر الإصابة.



