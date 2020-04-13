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هاني محروس يعلن موعد ثاني حفلات مشروع "الحفلة"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:36 م
هاني محروس
هاني محروس
الفجر الفني
صرح مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، مالك شركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي بتحديد يوم الأربعاء القادم 15 من إبريل موعد تاني حفل غنائي ضمن مشروع "الحفلة" الذي اطلقه الأسبوع الماضي.

وكانت ضربة البداية بتوقيع نجم الشركة مصطفى حجاج ونجوم الحفل التاني من مشروع الحفلة هما الفنان سيف وصوت جديد يقدمه محروس بالحفل ويعكف حاليا على الانتهاء من أغانيه الجديدة المقرر طرحها قريبا. 

وصرح "هاني" بأنه اكتشف الصوت الجديد عن طريق الاستماع للعديد من الأصوات التي يستقبلها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليختار من بينها أحد الأصوات الذي طلب مقابلته ليحدد موعد للاستماع بالاستديو ويتم بعدها التوقيع مع شركة NJ ويعلن عنه محروس لأول مرة بالحفلة الأربعاء القادم.

حفل سيف والشاب الجديد سوف يكون على طريقة اللايف والتفاعل مع الجمهور بالرد على طلباتهم والتفاعل الحي المباشر من خلال "الحفلة" على القناة الرسمية لشركة NJ على موقع يوتيوب في تمام الساعة التاسعة مساء.

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