عاجل - برشلونة يعلن عن 4 قرارت نارية على رأسهم مقاضاة نائب رئيس النادي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيان رسمي اليوم الإثنين 13 أبريل بعد عقد مجلس إدارة النادي لإجتماع عن بعد منذ قليل لحسم بعض الأمور الهامة.





وأكد البيان الذي أصدره البارسا عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة اتخذ 4 قرارت هامة وهي كالآتي:





1- اتخذ مجلس إدارة برشلونة مقاضاة إيملي روسو نائب رئيس النادي السابق بسبب اتهامه بسرقة أموال من الخزينة في فترة تواجده.





2- إعادة هيكل مجلس الإدارة بالنادي بعض استقالة عدد من أفراد المجلس.





3- تعيين خافيير بورداس مسؤولاً لفريق برشلونة الأول.





4- موافقة مجلس إدارة نادي برشلونة على إنشاء 6 روابط لمشجعي الفريق.





ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



