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عقبة وحيدة تعطل عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:44 م
أكرم توفيق
أكرم توفيق
حسام مجدي

اتخذ النادي الأهلي قراره بشأن عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار لصفوف نادي الجونة عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وقررت لجنة التخطيط بالأهلي بالاتفاق مع السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق عودة أكرم توفيق إلى الفريق عقب انتهاء إعارته.

ولكن طلبت لجنة التخطيط من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق التواصل مع أكرم توفيق ومعرفة موقفه من العودة للنادي خاصة بعد وصول العديد من العروض له من بعض الدوريات العربية.

وبالفعل تواصل عبد الحفيظ مع أكرم توفيق الذي أكد انه بالطبع يتمنى العودة للأهلي من جديد ولكنه متخوف من عدم المشاركة مع الفريق لذلك طلب بعض الوقت لدراسة الأمر قبل إعطاء النادي رده النهائي.

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