Advertisements

ناهد السباعي تطرح برومو مسلسل "النهاية".. وتفاجئ الجمهور بظهور"إنسان ألي"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:37 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
شيماء يونس
نشرت الفنانة ناهد السباعي برومو مسلسل"النهاية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه والدحول به في السباق الرمضاني 2020، حيث يصنف اول مسلسل خيال علمي بانتاج ضخم في الشرق الأوسط بتقنيات جرافيك تحدث لأول مرة في المنطقة العربية، حيث يظهر في الفيديو وجودهم في منطقة حروب ومنازعات وتعتبرمنطقة غير مؤهلة للسكن وتنتقل المشاهد لأماكن في الصحراء، ويظهر في التريل تعاملهم مع إنسان ألي مستنسخ.

،وعلقت الفنانة ناهد السباعي على الفيديو قائلة:" بسم الله توكلنا على الله مسلسل النهاية رمضان 2020"، حيث علق متابعيها على البرومو متمنين لها النجاح والتوفيق، وعلق الفنان كريم فهمي لها قائلا:" مبروك"، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد قائلة:" ألف مبروك"، وكذلك الفنانة إيمان الصاوي حيث علقت بشكل مختلف قائلة:" مبروك إعلان تحفة مسلسل مبشر بالتوفيق يارب"
 .
والجدير بالذكر أن المسلسل يدور حول عام في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويضم طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، شريف منير وسارة عادل وأخرون، المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

ويذكر أن ناهد السباعي تشارك في فيلم "ماكو"، المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات، ويشارك في المسلسل نيكولا معوض، سارة الشامي، منة فضالي ومنة فضالي، ومن المقرر عرضه في 24 مايو العام الجاري، العمل إخراج سيد أمين سيكو.

أخبار تهمك

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ بشأن كوفيد 19 (فيديو)

منذ 33 دقيقة

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 23 ساعة

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أراد الانضمام للقاعدة.. طليقة الهارب محمد شومان تكشف مفاجآت صادمة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله

منذ 39 دقيقة

عقبة وحيدة تعطل عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الصحة: 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

09:13 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

09:09 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي