ناهد السباعي تطرح برومو مسلسل "النهاية".. وتفاجئ الجمهور بظهور"إنسان ألي"



،وعلقت الفنانة ناهد السباعي على الفيديو قائلة:" بسم الله توكلنا على الله مسلسل النهاية رمضان 2020"، حيث علق متابعيها على البرومو متمنين لها النجاح والتوفيق، وعلق الفنان كريم فهمي لها قائلا:" مبروك"، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد قائلة:" ألف مبروك"، وكذلك الفنانة إيمان الصاوي حيث علقت بشكل مختلف قائلة:" مبروك إعلان تحفة مسلسل مبشر بالتوفيق يارب"

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والجدير بالذكر أن المسلسل يدور حول عام في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويضم طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، شريف منير وسارة عادل وأخرون، المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.



ويذكر أن ناهد السباعي تشارك في فيلم "ماكو"، المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات، ويشارك في المسلسل نيكولا معوض، سارة الشامي، منة فضالي ومنة فضالي، ومن المقرر عرضه في 24 مايو العام الجاري، العمل إخراج سيد أمين سيكو.

نشرت الفنانة ناهد السباعي برومو مسلسل"النهاية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه والدحول به في السباق الرمضاني 2020، حيث يصنف اول مسلسل خيال علمي بانتاج ضخم في الشرق الأوسط بتقنيات جرافيك تحدث لأول مرة في المنطقة العربية، حيث يظهر في الفيديو وجودهم في منطقة حروب ومنازعات وتعتبرمنطقة غير مؤهلة للسكن وتنتقل المشاهد لأماكن في الصحراء، ويظهر في التريل تعاملهم مع إنسان ألي مستنسخ.