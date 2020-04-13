هناء عوني تكشف عن تفاصيل تعافيها من فيروس "كورونا"

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أعلنت الاعلامية هناء عوني اليوم تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت قائلة: "السبب في معافاتي هو خضوعي الى العزل المنزلي وذلك بعدما شعرت بأعراض أرهقتني كثيرا، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش".



وتابعت حديثها قائلة: " كنت لم أقدر أن ألمس جسدى، وأشعر بألام شديدة فى الظهر، وإصابة إبراهيم ورعبى كان أكبر على زوجى إبراهيم لاصابته بسرطان الرئة ويعيش برئة واحدة ومناعته ضعيفة للغاية واعتقدت أنه لن يتحمل المرض".



يذكر أن ظهرت "عوني" في بث مباشر لها على هيئة الإذاعة البريطانية، ورسدت إصابتها هي وزوجها إبراهيم زهران بفيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد العالم بأكمله.