وعد تكشف عن روتينها اليومي في فترة الحجر المنزلي

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حلت الفنانة وعد ضيفة من خلال خاصية البث المباشر عبر صفحة روتانا بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وذلك عبر فقرة سوا بالبيت مع روتانا من البيت.



ووجهت وعد رسالة إلى جمهورها من القلب وتمنت لهم أن يكونوا بخير وسلامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والذي يهدد استقرار جميع البلاد بالعالم، قائلة "ان شالله ازمة وتعدي".



وأما عن روتينها اليومي خلال فترة الحجر المنزلي، أوضحت وعد أنها تمارس الرياضة داخل المنزل وتقضي يومها ما بين النوم ومشاهدة الأعمال الدرامية، ومازحت محبيها قائلة "بنام 19 ساعة ونص وبشاهد مسلسلات كثيرة".



