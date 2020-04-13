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برلماني: 20 مليار جنيه قيمة محفظة القروض متناهية الصغر (فيديو)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:25 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
كـسـاب أحـمـد
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن محفظة القروض متناهية الصغر تبلغ قيمتها من 17 إلى 20 مليار جنيه، يستفاد منها 5 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يوازي نفس عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأضاف "فؤاد"، في لقائه مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه القروض موجهة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي يحصل عليها الفرد من خلال المؤسسات وجمعيات وشركات التمويل الغير خاضعة للبنك المركزي بل خاضعة للرقابة المالية، موضحًا أن هذه الشركات لم تلتزم بمبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن هناك نقط التماس صغيرة وهي أن بعض البنوك تُمارس كافة أنواع الأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهي تحت مظلة البنك المركزي، لكن السواد الأعظم أن أغلب الشكاوى تأتي من الشركات الخاضعة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الشركات التمويلية أساءت فهم مبادرة البنك المركزي بتسهيل سداد الأقساط وترحيلها للمتعثرين رقم تذكية الرقابة المالية على هذه القرارات.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت وكأنها تُجيز التنفيذ لبعض الشركات، فبعضهم طبق المبادرة والأخر لم يُنفذها، وهناك شركات تمسكت بتحصيل المصاريف الإدارية والفوائد المستحقة، حيث أن التأجيل كان للأقساط بينما نص القرار على تحصيل مصاريف إدارية توازن ثمن القسط، والمخاطب من هذه النوعية ليس لديه نفس وعي الرجل الاقتصادي الذي يتعامل مع البنوك.

ولفت إلى أنه هناك الكثير من الشركات تستخدم أساليب فيها نوع من أنواع الخشونة لإجبار المتعثرين على الدفع، في المناطق الشعبية الناس تخشى الإحراج أمام الأهالي، وهناك بعض السيدات يحصلون على قروض بمبلغ 5 آلاف وأكثر لشراء ماكينة خياطة لكن مع تعثر السداد تقوم ببيعها بمبلغ ألفين جنيه حتى لا تتعرض لذل المحصلين، متابعًا: "الشركات التمويلية تضرب المواطنين ضربة من الصميم".



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