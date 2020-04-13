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محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية (فيديو)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:29 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
داليا الحسين
كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية التابعة للمحافظة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح "راشد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن قرية المعتمدية أمورها تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحظر عن القرية قبل شهر رمضان.

وفي سياق أخر، قال محافظ الجيزة إن هناك أشخاص محترفين في مخالفات البناء ويتم التصدي لهم بكل قوة، لافتًا إلى أن العقارات التي تم إزالتها بدون ترخيص.

ونوه إلى أن إزالة العقارات تستمر عدة أيام ولا تنتهي في يوم واحد وبعضها استغرق 45 يوما، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لا تتحمل مسئولية العقارات المخالف.

كان قد تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، قرية المعتمدية ونطاق مركز ومدينة كرداسة للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور ومتابعه القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الأجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

وأطمئن نائب المحافظ بأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة، مشيرًا إلى انه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

وأضاف نائب المحافظ، خلال اجتماعه بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر مدين، رئيس المدينة، ومديرى إدارة التموين والتضامن الأجتماعي بالمدينة، انه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الخميس لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.



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