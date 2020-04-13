محافظ الإسماعيلية عن جمع مدير مدرسة أموالا من الطلاب: تدمير لجهود الدولة

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية: إنه في ظل المجهود الذي تبذله الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، نجد البعض يعملون على تدمير جهود الدولة مثل قيام مدير مدرسة ومعلمين بتجميع الطلاب والحصول منهم على أموال نظير مساعدتهم في عمل الأبحاث المطلوبة منهم.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الهدف من الأبحاث المطلوبة من التلاميذ، هو تعليم النشء وتدريبهم على البحث العلمي، وهو في سن صغير، حتى يكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع ومواكبة للتطور العلمى الرهيب الذى يشهده العالم.





وشدد محافظ الإسماعيلية، على أنه اتخذ الإجراءات القانونية السريعة تجاه الواقعة وتم إحالة المتهمين لجهات التحقيق كون الموضوع فى غاية الخطورة.



