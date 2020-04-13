حقيقة رحيل أمرابط عن النصر

Advertisements



كشف الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي، عن حقيقة رحيل المغربي نور الدين أمرابط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.



وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أمرابط هدد إدارة النصر بالرحيل عن صفوف الفريق، في حال تم تخفيض راتبه.



وقال العنزي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن أمرابط لم يخبر إدارة النصر بقرار الرحيل، كما أنا لم يبدى إعتراضه على قرار تخفيض رواتب الللاعبين، ما يعني أنه سيبقى مع العالمي حتى نهاية عقده، على أقل تقدير.



يذكر أن أمرابط انضم إلى النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي، وشارك مع العالمي في 58 مباراة بمختلف المسابقات، أخرز خلالهم 9 أهداف، فيما صنع 19 آخرين.



ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، في يونيو 2021.



ويتواجد النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، خلف غريمه التقليدي الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة.