الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن حالة الجو المتوقعة غدًا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوعة كالآتي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.





جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمي 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمي 30 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 21 درجة والصغرى 06 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





الأرصاد: حالة استقرار في الأحوال الجوية





وكان قد أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع هدوء في سرعات الرياح على أغلب المناطق.





وأوضح شاهين، أن الشبورة تتكون في الصباح الباكر، خاصة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد.





وعن موعد تخفيف الملابس، قال إنه يمكن للمواطنين التخفيف بداية من شهر مايو، حيث أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبل، ويجب على المواطنين الالتزام بعدم تخفيف الملابس، نظرا للتغيرات الجوية السريعة، في النصف الأول من الربيع.



