عزوز عادل يشارك في مبادرة "الفجر" لدعم الجيش الأبيض

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شارك الفنان عزوز عادل، في المبارة التي أطلقها "الفجر الفني" لدعم الجيش الأبيض الذي يعرض حياته للخطر من أجل الشعب المصري في مكافحة فيروس كورونا.





ونشر عزوز عادل، البوستر الخاص لمبادرة الفجر الفني لدعم الجيش الأبيض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "#جيش_مصر_الابيض شكراً_للأبطال الفجر_الفني.





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال عزوز عادل، مسلسل" الأخ الكبير "مع النجم محمد رجب، والذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه خارج السباق الرمضاني.