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الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله
الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:28 م
الفجر السعودي
أصدر الديوان الملكي، مساء اليوم الاثنين، بياناً يعلن فيه عن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال نص البيان الصادر: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
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