الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله





أصدر الديوان الملكي، مساء اليوم الاثنين، بياناً يعلن فيه عن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.





وقال نص البيان الصادر: " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".



