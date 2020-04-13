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الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أصدر الديوان الملكي، مساء اليوم الاثنين، بياناً يعلن فيه عن وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال نص البيان الصادر: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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