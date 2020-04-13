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كشريدة يدخل دائرة اهتمامات الزمالك في الصيف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
دخل الظهير التونسي وجدى كشريدة، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النجم الساحلى، دائرة ترشيحات نادى الزمالك، لضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الزمالك يفكر جدياً بشأن ضم كشريدة
وكشفت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين أن جهاز الكرة بالزمالك يضع كشريدة كخيار أول، لتعويض رحيل الظهير التونسي حمدى النقاز عن الفريق الكروي الأول بالنادي فى الفترة الماضية.

ونال وجدي كشريدة إشادة كبيرة من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والجهاز الفنى لنادى الزمالك، رغم وجود مفاوضات مع أكثر من ظهير محلى مثل عمر جابر لاعب وسط بيراميدز وقائد الأبيض السابق.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري
الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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