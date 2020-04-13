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يوسف الشريف يؤكد جدارته ويحتل "ترند" جوجل بـ "النهاية"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:33 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
يعد الفنان يوسف الشريف من أكبر نجوم الوسط الفني الحالي، كم أنه يتمتع بدرجة كبيرة من الحب من قبل محبيه ومتابعيه، على مدار مشواره الفني.

يوسف الشريف

وتلقى أعمال يوسف الشريف رواجًا وإقبالا كبيرا من مهوره العريض، بمختلف أعماره السنية وبمختلف طوائفه وجنسيته، لما له من قاعدة كبيرة بالوطن العربي.

غياب يوسف الشريف

وابتعد يوسف الشريف عن الدراما المصرية لموسمين، حيث لم يقدم أية أعمال منذ رمضان 2018، أي ما يقارب العامين، ليتساءل الكثيرون عنه حتى في أوقات الغياب.

ردود الأفعال حول مسلسل يوسف الشريف

ونال يوسف الشريف إعجاب محبيه منذ طرح "البرومو" الخاص بعمله الدرامي ومسلسله الجديد الذي يحمل اسم "النهاية"، والذي لاقى إقبالا وإعجابا من الجمهور، حتى أنه تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

برومو مسلسل يوسف الشريف

وطرح يوسف الشريف برومو مسلسل "النهاية" المنتظر عرضه بموسم رماضان 2020 أي بعد أيام قليلة، ليلقى تقديرا من الجماهير المتشوقة لعودة نجمهم المفضل.

يوسف الشريف على القمة

وانهالت التعليقات الإيجابية على برومو مسلسل الفنان يوسف الشريف الجديد، وأجمعوا على أن العمل سيلقى نجاحًا كبيرًاـ وسيكون على مقدمة الأعمال الدرامية المقدمة هذا لموسم.



 

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