أخبار الزمالك اليوم الإثنين: اجتماع مجلس إدارة مع كارتيرون.. الجماهير تهاجم فتحي بسبب كهربا.. تجديد عقد نجم الفريق

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها اجتماع مع كارتيرون والجماهير تهاجم مصطفى فتحي بسبب كهربا وتجديد عقد نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.









رئيس الزمالك يجتمع بكارتيرون لحسم صفقات الصيف

يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماع مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي لحسم ملفات صفقات الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





اجتماع مرتضى منصور رئيس الزمالك مع مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون سيكون في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة، وامير مرتضى المشرف العام على الفريق لحسم مسألة ضم حسام عاشور قائد الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ولاسيما بعد إعلان الأحمر رحيله بنهاية الموسم الجاري.





ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع المرتقب بين رئيس الزمالك وكارتيرون مناقشة ضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز وكذلك بحث ضم مهاجم جديد للفريق في الميركاتو الصيفي.





جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

شنت جماهير نادي الزمالك هجوما حاد على مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان قام بنشر صورة تجمعه بمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي.





وجاء هجوم الجماهير البيضاء على مصطفى فتحي بسبب احتفاله بعيد ميلاد كهربا، حيث نشر صورة تجمعه بالثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي وكتب للأخير كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة.





مفاجأة.. الزمالك يجدد عقد نجم جديد مقابل أعلى راتب في الفريق

تمكن مسئولو نادي الزمالك من تجديد عقد نجم جديد من نجوم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.





واستطاع النادي الأبيض تجديد عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق لضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنه.





وسيحصل طارق حامد على راتب 14 مليون جنية في الموسم الواحد مع القلعة البيضاء في عقده الجديد وهو أعلى راتب بين اللاعبين المصرين في الفريق.





صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

ظهرت صفقة مفاجأة على رادار نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع وجدي كشريدة الظهير الأيمن لنادي النجم الساحلي التونسي في الصيف القادم.





الزمالك يحدد أهدافه في ميركاتو الصيف

حدد نادي الزمالك الصفقات التي يرغب في إبرامها والمراكز التي ينوي تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وينوي مسئولو القلعة البيضاء عقد حوالي 4 أو 5 صفقات فقط في الصيف القادم.





كما يرغب النادي الأبيض في تدعيم أربع مراكز في الفريق وهي الظهير الأيمن والوسط الدفاعي والوسط الهجومي والهجوم.





الزمالك يحسم موقفه من ضم "الدبابة" الإفريقية

حسم مسئولو نادي الزمالك الموقف لانهائي من التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واكد مصدر مسئول بالزمالك على أن النادي لا يضع مهاجم مازيمبي موليكا ضمن حسابات الصفقات القادمة للفريق خاصة وأن موليكا حسم موقفه باللعب فى أوروبا ولا يرغب فى الانتقال للعب بالدوريات العربية خلال المرحلة المقبلة.





الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

عرض أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك أحد اللاعبين المميزين في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتم عرض كريم طارق نجم طلائع الجيش على مسئولي نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





هل يوافق سموحة على انضمام حسام حسن للأهلي أو الزمالك؟.. فرج عامر يُجيب

كشف نادي سموحة عن موقفه من رحيل حسام حسن عن صفوف الفريق للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن حسام حسن تلقى بالفعل في الفترة الماضية عروض شفهية من الزمالك والأهلي وأندية عربية أخرى.





ولكن أشار فرج عامر إلى أن قرار رحيل حسام حسن عن الفريق في الصيف يتوقف على قرار حماده صدقي مدرب سموحة لأنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر.





مفاجأة.. الزمالك يقرر التخلص من ثنائي الفريق لضم نجمي دجلة

أظهر الومالك اهتمام بضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة في الصيف القادم.





ويدرس النادي الأبيض عقد صفقة تبادلية مع دجلة تقضي بحصول الثاني على محمد عنتر وعمر السعيد مقابل حصول الزمالك على عبد العاطي.





الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

اقترب نادي الزمالك من خطف صفقة مفاجأة من غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد تامر النحاس وكيل كريم العراقي أنه مصلحة كل الأطراف أن يوافق نادي المصري على رحيله في نهاية الموسم الجاري.





وتابع: "كان هدفنا مع كريم العراقي أن ينتظر لما بعد الأولمبياد ثم يفكر في الاحتراف، لكن في حالة هناك عروض من القطبين فإن انتقاله للزمالك سيكون أسهل وأقرب من الأهلي".





وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

كشف تامر النحاس وكيل محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض.





وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".





وأضاف : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".



