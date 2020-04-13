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الطلائع يرد على إمكانية تحفيض عقود لاعبيه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رد العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش على مسألة سداد ناديه للعقود لاعبيها في حالة عدم استمرار بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"يجب في المقام الأول تحديد موقف الدوري من قبل الاتحاد المصري هل سيتم استكمال الدوري أم لا، ولن يوجد أي خلاف".

وتابع :"النقطة الثانية في حال عدم استكمال الدوري يكون على الاتحاد أن يوفر حل لعلاقة اللاعبين بالأندية وعقودهم، بجانب وعلاقة النادي بالشركة الراعية وما لهم من حقوق".

وواصل :"يجب على الاتحاد المصري في حالة عدم استكمال المسابقة أن يضع حلول، وفي حالة عدم رغبته في الدخول في طرف أن يتم تفعيل لجنة الأندية وتجتمع الأندية ويتم الاتفاق على هذه الأمور ويتم رفع المذكرة إلى اتحاد الكرة".

وأردف :"يجب على اتحاد الكرة أن يكون شريكا أساسيا في أي قرار تتخذه الأندية بخصوص التزامات الأندية تجاه اللاعبين".

وزاد :"من يقول الآن بأن أي دوري سيستكمل هو عبارة عن اجتهاد مبني على اجتهادات".

وأشار :"نحن نسير وفقا للوائح والقوانين لو استكمل الدوري ملتزمون بكل شيء وفي حالة عدم استكمال الدوري سنسير أمورنا وفقا للأندية الأخرى".

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