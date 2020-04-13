هنادي مهنا برفقة أحمد خالد صالح على 'إنستجرام'

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شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها بصورة من صور خطبتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.



وظهرت "هنادي"، بالصورة برفقة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، وتضمنت الصورة أسمائهم مكتوبة باللون الذهبي، وكتبت معلقة "واحد واحد" .



وانهالت الكثير من تعليقات الفنانين منها تعليق الفنان رامي جمال والذي كتبت 'ربنا يحفظكم' والفنان طلعت أحمد وكتب 'أولادي ربنا يسعدكم' .



وعلي صعيد آخر تشارك هنادي مهنا في مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي،وهو بطولة ياسر جلال،مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني،رياض الخولي، أحمد خليل، مجدي فكري،ليلى أحمد زاهر،عادل الفار، مها نصار.



كما أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "دهب عيرة، والمسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب، وهو بطولة يسرا،خالد أنور، عبير صبري، إبراهيم أبو عوف،خالد سرحان، تيام مصطفى قمر.

