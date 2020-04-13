وائل الإبراشي عن صرف منحة الـ500 جنيه:حصانة لـ"الأرزقية"

قال الإعلامي وائل الإبراشي: إن مشاهد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة اليوم الاثنين، تعد من اللحظات المبهجة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بكل آلامها وما فيها من أحزان.





وتابع أن "تحصين هذه الفئة من عمال اليومية والأرزقية شيء مشرف ومفرح، وأن التنظيم كان مبهرًا وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من حدث أية إصابات".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المصريين، هناك من يتآمر على عقول التلاميذ ويدمر مستقبلهم.





ولفت إلى الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية التي شهدت إلقاء القبض على مدير مدرسة ومعلمان خلال حصولهم على أموال من التلاميذ نظير عمل الأبحاث لهم.





وذكر أن من "يتآمر على التلميذ وعقله ومستقبله، تحية لكل من تصدى لمثل هذه الوقائع كونهم دقوا ناقوس الخطر لجريمة كانت لتتحول إلى بيزنيس مشوة جديد".



