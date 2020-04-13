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كورونا.. تجاوز حالات الشفاء في العالم لـ 440 ألف حالة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر

أعلن موقع "Worldometer" المختص في رصد جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم، أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 440 ألف شخص.

وأظهرت البيانات التي نشرها الموقع، أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و663 حالة، وحلت إسبانيا في المركز الثاني بـ 64 ألفا و727، ثم ألمانيا بـ 64 ألفا و300، فإيران بـ 45 ألفا و983، وإيطاليا بـ 35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ 33 ألفا و907، وفرنسا بـ 27 ألفا و718.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 119 ألف حالة وفاة، وأكثر من 441 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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