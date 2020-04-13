كورونا.. تجاوز حالات الشفاء في العالم لـ 440 ألف حالة





أعلن موقع "Worldometer" المختص في رصد جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم، أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 440 ألف شخص.





وأظهرت البيانات التي نشرها الموقع، أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و663 حالة، وحلت إسبانيا في المركز الثاني بـ 64 ألفا و727، ثم ألمانيا بـ 64 ألفا و300، فإيران بـ 45 ألفا و983، وإيطاليا بـ 35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ 33 ألفا و907، وفرنسا بـ 27 ألفا و718.



