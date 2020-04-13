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إيمان العاصي تهنئ ناهد السابعي على مسلسل "النهاية"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:04 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
شيماء يونس
هنأت الفنانة إيمان العاصي، للفنانة ناهد السباعي، بعدما نشرت برومو مسلسل"النهاية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث من المقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني 2020، حيث يصنف اول مسلسل خيال علمي بانتاج ضخم في الشرق الأوسط بتقنيات جرافيك تحدث لأول مرة في المنطقة العربية، حيث يظهر في الفيديو وجودهم في منطقة حروب ومنازعات وتعتبرمنطقة غير مؤهلة للسكن وتنتقل المشاهد لأماكن في الصحراء، ويظهر في التريل تعاملهم مع إنسان ألي مستنسخ.

وعلقت إيمان على برومو المسلسل قائلة:" مبروك إعلان تحفة مسلسل مبشر بالتوفيق يارب"، وعلق متابعي ناهد السباعي على البرومو متمنين لها النجاح والتوفيق، وعلق الفنان كريم فهمي لها قائلا:" مبروك"، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد قائلة:" ألف مبروك".

والجدير بالذكر أن المسلسل يدور حول عام في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويضم طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، شريف منير وسارة عادل وأخرون، المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

ويذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في مسلسل "بخط الإيد"، تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وشاركت سابقا في مسلسل "مملكة إبليس"، حيث تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق)، تأليف محمد أيمن راضي، إخراج أحمد خلد يونس.

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