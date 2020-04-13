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الكشف عن صفقة الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي من البقاء أو الرحيل. 

وأكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان الاهلي وضع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمُعار لفريق الجزيرة الإماراتي  ليكون بديل لرمضان صبحي الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء فترة إعارته.

واضاف فاروق ان رمضان صبحي قرر مغادرة الاهلي نهاية الموسم الحالي والعودة للدوري الإنجليزي لإستكمال مسيرة الاحتراف ، مشيرا الي ان الاهلي بدء في البحث عن لاعب ذو إمكانيات عالية ومميزة ليكون له تأثير قوي مع الفريق خلال الفترة القادمة .

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