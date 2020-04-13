Advertisements

وائل جسار يكشف للفجر الفني تفاصيل مشاركته في أوبريت "انت أقوى"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:33 م
وائل جسار
وائل جسار
لمياء علي
أعرب الفنان اللبناني وائل جسار عن سعادته الشديدة بالمشاركة في أوبريت انت أقوى والذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين.

وقال وائل جسار في تصريح خاص للفجر الفني إن الذي جذبه للمشاركة في هذا الأوبريت هو أنه حالة إنسانية تتزامن مع هذه الظروف الصعبة التي تعيشها جميع البلاد في الفترة الحالية، وعلى كل فنان أن يوصل صوته ويكون متواجد في مثل هذه الأزمة.

وأضاف "جسار" أنه قد انتهى من التسجيل اليوم وسيتم تصوير الأوبريت غدُا داخل الإستديو، على أن يبصر النور خلال الفترة القريبة المقبلة.

يشار إلى أن الأوبريت يضم نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي هم تامر حسني، صابر الرباعي، محمد منير، وائل جسار، سميرة سعيد، كارول سماحة، وهو من كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي.

أخبار تهمك

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

الكشف عن صفقة الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد أبوبكر يهدد باللجوء للنائب العام على الهواء "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 م

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

09:09 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

09:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي