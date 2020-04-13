وائل جسار يكشف للفجر الفني تفاصيل مشاركته في أوبريت "انت أقوى"

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أعرب الفنان اللبناني وائل جسار عن سعادته الشديدة بالمشاركة في أوبريت انت أقوى والذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين.



وقال وائل جسار في تصريح خاص للفجر الفني إن الذي جذبه للمشاركة في هذا الأوبريت هو أنه حالة إنسانية تتزامن مع هذه الظروف الصعبة التي تعيشها جميع البلاد في الفترة الحالية، وعلى كل فنان أن يوصل صوته ويكون متواجد في مثل هذه الأزمة.



وأضاف "جسار" أنه قد انتهى من التسجيل اليوم وسيتم تصوير الأوبريت غدُا داخل الإستديو، على أن يبصر النور خلال الفترة القريبة المقبلة.



يشار إلى أن الأوبريت يضم نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي هم تامر حسني، صابر الرباعي، محمد منير، وائل جسار، سميرة سعيد، كارول سماحة، وهو من كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي.

