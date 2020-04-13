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241 % ارتفاع في مبيعات الهواتف المحمولة بالصين خلال مارس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:00 م
الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 241 بالمائة خلال مارس الماضي إلى 21.8 مليون وحدة مقارنة مع فبراير السابق له.

لكن على أساس سنوي، تراجع إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 23 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة يشمل 6.2 مليون هاتف "5G"، خلال الشهر الماضي بزيادة 161 بالمائة عن فبراير السابق، وهو ما يمثل 27 بالمائة من جميع الهواتف المشحونة، بانخفاض عن 37 بالمائة في الشهر السابق.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون من آبل في الصين بنحو 416 بالمائة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 2.5 مليون وحدة.

وشهدت مبيعات أجهزة آيفون في الصين انتعاشًا كبيرًا في مارس الماضي، حيث بدأ السوق في التعافي من صدمات العرض والطلب الناجمة عن وباء كورونا.

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