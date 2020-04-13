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هل يخفض إنبي عقود لاعبيه بسب فيروس "كورونا"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
رد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي على إمكانية تخفيض عقود لاعبيه بسب تعليق بطولة الدوري المصري بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كل مجلس إدارة نادي يسير سياساته وفقا لما يراه ومستجداته في هذا الأمر".

وتابع :"فمن الممكن أن يقوم نادي بتقسيط مستحقات لاعبيه على أقساط شهرية".

وأتم :"لا نستطيع أن نفعل شئ في عقود اللاعبين إلا بالتفاوض والتراضي بين الطرفين".

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