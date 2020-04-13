هل يخفض إنبي عقود لاعبيه بسب فيروس "كورونا"

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رد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي على إمكانية تخفيض عقود لاعبيه بسب تعليق بطولة الدوري المصري بسبب فيروس كورونا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كل مجلس إدارة نادي يسير سياساته وفقا لما يراه ومستجداته في هذا الأمر".



وتابع :"فمن الممكن أن يقوم نادي بتقسيط مستحقات لاعبيه على أقساط شهرية".



وأتم :"لا نستطيع أن نفعل شئ في عقود اللاعبين إلا بالتفاوض والتراضي بين الطرفين".