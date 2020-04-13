الأهلي يطلب حسام حسن

استقر النادي الأهلي على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.





وكشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة تن Ten أن الأهلي يكثف المفاوضات مع نادي سموحة من اجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق خاصة بعد ظهوره بشكل جيد هذا الموسم .





واضاف أن فايلر خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء طالب بضرورة التعاقد مع رأس حربة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم هذا المركز بحانب تواجد بادجي ومروان محسن في الجانب الهجومي للفريق من أجل المنافسة على الألقاب المواسم القادمة .



