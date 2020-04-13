وسيم السيسي: كورونا دخل مصر في نوفمبر

قال عالم المصريات، الدكتور وسيم السيسي: إن فيروس كورونا دخل مصر مبكرًا في شهر نوفمبر الماضي، ولم يعلم أحد بذلك.





وأضاف "أعرف ناس مقربين أصيبوا بعد عودتهم من الخارج في شهر نوفمير الماضي، كان دور برد عنيف وظنوا أنه ليس كورونا.





وأشار خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON، إلى أن الشعب ملتزم، و"خير الأمور الوسط"، من دون عزل تام، أو فتح تام.





وذكر أن مصر تحركت بشكل قوي وسريع في أزمة كورونا وقامت بدور رائع في مواجهة الأزمة.





وتابع أن "التسليم لدى المصريين بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والحالة النفسية كان لها دور قوي في تقوية جهاز المناعة، بجانب استخدام المياه بكثرة في مصر، وكذلك تناول المصريين للمشروبات الطبيعية كالجنزبيل والليمون".





ونوه بأن "الأوروبيون يستخدمون الأدوية بدلا من هذه المشروبات حينما يصابون بالمرض".



