محمد عز عن مشاركته في اﻹختيار: "شرف كبير وعظيم"

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أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته لمشاركته في مسلسل "اﻹختيار"، حيث شارك متابعيه بصورة جديدة له من كواليس مسلسل "اﻹختيار" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.



وعلق "عز"، قائلا: "شرف كبير وعظيم إني أكون في مسلسل بيحكي بطولة عظيمة لرجال عظام ، رحم الله شهدائنا"



وتابع قوله: "إن شاء الله هكون موجود في الحلقات الأخيرة من مسلسل اﻹختيار".



يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها عز مسلسل الأخ الكبير والذي تدور أحداثه في إطار اﻹثارة والتشويق ويشارك في البطولة الفنان محمد رجب ، هبة مجدي ، دينا فؤاد ، عبير صبري وكوكبة من الفنانين .



ومسلسل "بنات موسى" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي وشارك في بطولته كلا من وفاء عامر صبري فواز وديانا هاشم وصفاء جلال، وأخرون.

