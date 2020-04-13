لجنة أثرية تعاين ترميمات مجموعة السلطان قايتباي بصحراء المماليك

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تفقدت لجنة متخصصة صباح اليوم الأحد أعمال الترميمات الجارية بمجموعة السلطان الأشرف قايتباي، في صحراء المماليك، والتابعة لمنطقة آثار شرق القاهرة.



وتشكلت لجنة المعاينة، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضوية الأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور حسين كمال خبير الترميم بالمتحف المصري الكبير، ومحمود موسى مدير شئون المناطق بقطاع الآثار الإسلامية.



وعاين أعضاء اللجنة الأعمال التي تمت بالأثر وبالبيئة المحيطة به والمجهودات المبذولة للحفاظ على الحرف التراثية في المنطقة.



وأشاد الأعضاء بالترميمات في المجموعة المعمارية، وكذا بتهيئة المنطقة المحيطة لتتناسب مع طبيعة الأثر، وكذلك بالمجهودات المبذولة للحفاظ على طابع المنطقة التراثي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و164 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.