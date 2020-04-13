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الصحة العالمية: نثق في استمرار تمويل الولايات المتحدة للمنظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:57 م
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، إنه واثق في استمرار تمويل الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، بالرغم من انتقاد الرئيس دونالد ترامب لها بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الأسبوع الماضي، بأن "إدارة ترامب تعيد تقييم التمويل الأمريكي للمنظمة"، موضحا أن المنظمات الدولية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين عليها تحقيق أهدافها. 

وقال غيبريسوس: إنه "تحدث مع ترامب قبل أسبوعين"، وذلك في رده على سؤال لصحفي مقيم بالولايات المتحدة بشأن تقارير عن احتمال "قطع" ترامب للتمويل هذا الأسبوع. 

وأضاف: "ما أعرفه هو أنه داعم، وأتمنى أن يستمر تمويل منظمة الصحة العالمية، والعلاقة التي تجمعنا جيدة جدا ونأمل أن تستمر هكذا"، مؤكداً على أن الدول الأوروبية التي تبحث تخفيف إجراءات العزل مع استقرار أو تراجع أعداد الإصابات ينبغي أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية صحة الناس. 

وتابع: أنه مع انتشار الفيروس بسرعة كبيرة "فإنه ينحصر بوتيرة أبطأ كثيرا، بمعنى آخر، هبوطه أبطأ كثيرا من صعوده. إجراءات العزل يجب أن تلغى ببطء".

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمنظمة وقدمت لها أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي وهو ما يمثل نحو 15 % من ميزانيتها.

هذا وهاجم ترامب، منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، بسبب تعاملها مع انتشار فيروس كورونا في بلاده، لافتاً إلى أنها "أفسدت الأمر" واتهمها بـ"التركيز على الصين". 

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل، لسبب ما، ورغم أنها ممولة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنها تركز على الصين، سنلقي نظرة على هذا الأمر". 

وأضاف ترامب: "لحسن الحظ، رفضت نصيحتهم بإبقاء الحدود مفتوحة مع الصين في البداية، لماذا أعطونا هذه النصيحة المغلوطة".

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