هكذا هنأ كريم فهمي وريهام سعيد ناهد السباعي على مسلسل"النهاية"



وعلق "فهمي" على برومو المسلسل قائلا:" مبروك"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي على المسلسل قائلة :"مبروك إعلان تحفة مسلسل مبشر بالتوفيق يارب"، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد قائلة:" ألف مبروك"،وتمنى متابعي ناهد السباعي على البرومو متمنين لها النجاح والتوفيق، ويضم طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، شريف منير وسارة عادل وأخرون، المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.



والجدير بالذكر أن كريم فهمي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه"، حيث يشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، ومن ناحية أخرى يشارك الفنان كريم فهمي في فيل "ديدو"، والذي ينتظر طرحه بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل، ويشاركه هذا العمل أحمد فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي وحمادة هلال، تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.



هنأ الفنان كريم فهمي، للفنانة ناهد السباعي، بعدما نشرت برومو مسلسل"النهاية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث من المقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني 2020، حيث يصنف اول مسلسل خيال علمي بانتاج ضخم في الشرق الأوسط بتقنيات جرافيك تحدث لأول مرة في المنطقة العربية، حيث يظهر في الفيديو وجودهم في منطقة حروب ومنازعات وتعتبرمنطقة غير مؤهلة للسكن وتنتقل المشاهد لأماكن في الصحراء، ويظهر في التريل تعاملهم مع إنسان ألي مستنسخ.