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"ايديا وجعتنى من التسقيف".. نشوي مصطفى تشيد ببرومو مسلسل "النهاية"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:40 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
أماني سلام
اشادت الفنانة نشوي مصطفي، ببرومو مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، الذي تم عرضه اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشرت نشوي مصطفى، البرومو الخاص للمسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة ايديا وجعتنى من التسقيف —- الدراما والافكار الطازة السابقة بعشرين سنة".




والجدير بالذكر أن المسلسل يدور حول عام في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويضم طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد محمود عبدالعزيز، باسم مغنية، شريف منير وسارة عادل وأخرون، المسلسل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

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