كوفيد-19 سيتوقف بهذا الأمر.. ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى رفع الحجر الصحي "ببطء"

انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع دول العالم، وحتى الآن لا يوجد دواء أو مصل للقضاء عليه ووقف انتشار هذه الوباء الفتاك، ووجهت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، تحذير من فيروس كورونا، حيث قالت إنه أكقر خطورة بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك .





وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن الوسيلة الوحيدة القادرة عن وقف انتشار كوفيد-19، حيث قالت إن إيجاد لقاح هو السيبل الوحيد لإيقاف انتشار وباء كورونا المستجد.





وفي نفس السياق، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: "وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلّب لقاحا".





وتابع غيبريسوس قائلًا: "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه"، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عبر الفيديو من جنيف.





وأوضح أن وباء كوفيد-19 ينتشر بشكل سريع وكبير، ولفت إلى أن فيروس كورونا أكثر خطورة بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009"، واختتم " غيبريسوس" حديثه، داعيًا إلى رفع الحجر الصحي في العالم ببطء.





ويذكر أن الباحثون في جميع أنحاء العالم، يعملون على تطوير علاجات محتملة أو لقاحات للمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وأودى بحياة ما لا يقل عن 119,091 شخصًا في العالم، منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين وحتى اليوم.