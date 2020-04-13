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تزايد الطلبيات عبر الإنترنت يضيف 75 ألف وظيفة جديدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:19 م
التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية
قالت شركة أمازون دوت كوم  إنها ستوظف 75 ألف شخص إضافي في وظائف تتراوح من موظفي المخازن إلى سائقي التسليم بينما يبقي وباء فيروس كورونا الأمريكيين في عزل في منازلهم ووسط قفزة في طلبيات الشراء عبر الانترنت.

ولإجتذاب موظفين جدد، قال عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت يوم الاثنين إنه سيضيف دولارين إلى الحد الأدنى لأجور عماله في الولايات المتحدة، البالغ 15 دولارا في الساعة، حتى نهاية أبريل.

وقالت الشركة إنها ملأت كل الوظائف التي أعلنت عنها في وقت سابق والبالغة 100 ألف، وإن الوظائف الجديدة ستضاف إلى ذلك الرقم.

وقالت أمازون أيضا إنها تتوقع انفاق أكثر من 500 مليون دولار حول العالم لزيادة الأجور للعمال أثناء الجائحة، ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 350 مليون دولار.

ويتغير عدد العاملين في أمازون بشكل موسمي، ووصل مؤخرا في ذروة موسم العطلات إلى 798 ألف عامل بدوام كامل أو لبعض الوقت قبل إعلانها عن المئة ألف وظيفة في أعقاب تفشي الفيروس.

وانتقدت بعض النقابات ومسؤولون منتخبون رد أمازون على تفشي فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 1.8 مليون شخص حول العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 115 ألف شخص.

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