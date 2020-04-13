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أمريكا.. "الكونجرس" يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:25 م
مجلس النواب الأمريكي الكونجرس
مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"
وكالات

أعلن مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى يوم 4 مايو المقبل، تطبيقا للإجراءات الاحتزازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفت قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".

هذا وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,917 مليون إصابة، بينهم أكثر من 119 ألف حالة وفاة، وأكثر من 441 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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