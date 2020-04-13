أمريكا.. "الكونجرس" يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا





أعلن مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى يوم 4 مايو المقبل، تطبيقا للإجراءات الاحتزازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ولفت قرار التعليق، إلى أنه "في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع".





هذا وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 578 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 23 ألف شخص، في وقت تماثل فيه للشفاء 35 ألف شخص.



