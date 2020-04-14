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إياد نصار يكشف كواليس مسلسل "ليالينا" المرتقب في سباق رمضان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


كشف الفنان إياد نصار، عن تفاصيل مسلسله " ليالينا " الذي سيعرض في رمضان المقبل قائلاً "فاضلنا تقريباً 15 يوم على إتمام تصوير بقية مشاهد المسلسل.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" عبر سكايب الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة العربية "الحدث"، أنه في ظل الظروف الراهنة تم التعامل مع النصوص الخاصة بالسيناريو بشكل مختلف حتى نسرع من وتيرة إنجاز العمل وعدم مط مدة التصوير لتجنب التجمعات.

وقال نصار أن المسلسل يحكي عن حقبة زمنية معينة وهي قراءة تاريخية لتلك الحقبة التي شهدت إغتيال الرئيس السادات مشيراً أن هذه الحادثة غيرت كثيرًا في مسار الاحداث عربياً وعالمياً.


وأشار إلى أن المسلسل يأخذ زاوية أخرى تعني المواطن المنتمي للطبقة المتوسطة وحادث إتيال الرئيس الراحل أنور السادات وهو حدث جلل.

وأضاف: "ليه بقول الطبقة المتوسطة لان أنا من أبناء هذه الطبقة التي ظلت لفترة طويلة بطلاً في مشاهد المجتمع حيث كانت هي من تحاسب الطبقة الاعلى وتقوم بتوعية الطبقة الاقل وللاسف مع مرور الزمن هذه الطبقة إنخرطت وإختفى دورها مع إنشغالها بفكرة الامان الاقتصادي في أعقاب الانفتاح الاقتصادي من خلال السفر للخليج وهذا الامر ناقشه محمد خان في كثير من أعماله صحيح تم مناقشة هذه الطبقة في أعمال فنية كثيرة .

وأشار إلى أنه حريص على تبني مشاريع الاعمال الفنية المهتمة بهذه الطبقة في كثير من الاعمال بداية من حواديت الشانزلزيه وافراح القبة وأكمل قائلاً:  "أنا مهووس بالعودة للتاريخ ليس متحفياً لكني أرقب دائماً البحث عن مواطن الخلل عبر التاريخ في هذه الطبقة".

وقال نصار أنه لايخشى على منافسة الاعمال الدرامية الرومانسية لمسلسل ليالينا الذي يحمل طبيعة سياسية لانه ببساطة وفقاً لتعبيرة " إحنا مش بنلعب كورة حتى لو روج بعض الفنانيين ده .. لكن إحنا بنستهدف المشاهد أكثر من الممثل لان التنوع في مصلحته في النهاية فالنهاية والفيصل هو المادة المقدمة من المشروع للمشاهد وتقاطعه مع ثقافة المشاهد مشيراً إلى أن الاعمال الفنية ليست تنافسية بل تكاملية والمسلسل يحمل في طياته نقاش مهم حول حقبة تاريخية اثرت في السنوات التي أعقبتها".



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