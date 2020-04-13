عمر حنفي: أقسم بالله لن يدخل أحد البحر الأحمر في شم النسيم (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: إن هناك عدد من الأشخاص تواصلوا معه ليعرفوا سبب اتخاذه قرارًا بمنع الرحلات البحرية، وكان رده أن "قراره جاء لمنع أي خطر قد يتعرض له المواطن بسبب التجمعات".





وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "فوجئت بناس بتقولي بعد القرار أنت كده بتقطع أرزاق الناس.. اللي بيطلعوا الرحلات دي سنهم صغير ومش هيحصلهم حاجة".





وتابع محافظ البحر الأحمر، "إحنا مش معقدين نفسيا، ولكن الوضع لا يحتمل.. أقسم بالله لو رسيت أقف على الكمائن هعملها، ومحدش هيدخل في شم النسيم"، مؤكدا أن هذا القرار لحماية المواطن.





وأشار إلى أن من ينوي التوجه للمحافظة لقضاء إجازة شم النسيم "مش هيدخل"، مؤكدا أن له سلطة على القرى السياحية 100%.



