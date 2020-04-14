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إياد نصار يكشف إصابته بفوبيا فيروس "كورونا"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

كشف الفنان اياد نصار عن تفاصيل حياته الشخصية في أوقات الحجر المنزلي في ظل أزمة وباء "كورونا " قائلاً: "تجربتي الشخصية كإنسان بتبع التعليمات الي كلنا بنشوفها للوقاية من الفيروس وانا بحاول بقدر الامكان الاحتياط وعدم الخروج".

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أنه مكث في منزله فترة طويلة ولم يخرج إلا أوقات التصوير وكشف في مداخلة مع برنامج " القاهرة الان " عبر سكايب الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة العربية "الحدث" أنه عند نزوله للمرة الاولى للتصوير في زمن كورونا أصابته "فوبيا".

وسرد نصار تجربته مع ما أسماه فوبيا كورونا قائلاً: "مرة اضطريت أنزل عشان أجيب لابني لاب توب عشان الدراسة عن بعد لان جهازه أصابه التلف وعندما عدت انتابتني فوبيا وشعرت أن لدي أعراض المرض".

وتابع قائلا: "الفوبيا دي مش حاجة وحشة .. لكن بتعكس مسؤولية الفرد وخوفه على أسرته ومن ثم المجتمع".



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