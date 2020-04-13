وائل الإبراشي: مخالفات البناء زواج فاسد بين المحاليات والمقاولين (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي: إن ارتفاع مخالفات البناء خلال الوقت الذي تحارب فيها مؤسسات الدولة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل حماية حياة المصريين، يعود إلى "زواج بين فساد محليات واضح تمامًا وسطوة بعض رجال الأعمال والمقاولين ممن يعتقدون أنفسهم دولة داخل الدولة".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحملة الضخمة التي تشنها الدولة الآن، على هؤلاء المخالفين وتزيل فسادهم، ليس هدما بل بناءً للدولة وحفاظًا على أموال المواطنين والدولة في ذات الوقت.





وشدد على أن حملة الدولة على المباني المخالفة والمتعدين على أملاك الدولة، من أجل المجتمع ولمحاربة الفساد وللحفاظ على أموال الدولة والمواطن من الإهدار.





وتابع أن "كل بلدوذر بيهدم الفساد بيحافظ على ثروات وممتلكات الشعب".



