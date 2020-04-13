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وعد توضح كيف يكون للفنان دور فعال في أزمة فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:56 م
وعد
وعد
لمياء علي
حلت الفنانة السعودية وعد ضيفة من خلال خاصية البث المباشر عبر صفحة روتانا بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وذلك عبر فقرة سوا بالبيت مع روتانا من البيت.

ووجهت وعد رسالة إلى جمهورها من القلب وتمنت لهم أن يكونوا بخير وسلامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والذي يهدد استقرار جميع البلاد بالعالم، قائلة "ان شالله ازمة وتعدي".

وأما عن الدور الذي يلعبه الفنان في طل هذه الأزمة الحالية، أكدت على أن كل فنان له عدد كبير من الجمهور الذي يحبه ويعتبره قدوة له، وعليه أن يناشدهم بالالتزام بالاجراءات الوقائية ويشارك في التوعية



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