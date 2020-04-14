إياد نصار: الدولة المصرية أدرات أزمة "كورونا" باقتدار عن باقي دول العالم









عبر الفنان إياد نصار، عن تقديره لإدارة الدولة المصرية أزمة فيروس كورونا قائلًا: "أشعر بالفخر بإدارة الدولة المصرية لازمة فيروس كورونا قائلاً:"ده كلام حقيقي من قلبي لما ببص على إدارة الازمة مقارنة بالعالم وأنا متعاطف معاه بكل تأكيد لانها محنة إنسانية لكن هذه الدول في الغرب التي كانت تتشدق بالديموقراطية لم تكن "حنينة على شعوبها " على حد قوله.وتابع في مداخلة مع برنامج "القاهرة الان" عبر سكايب الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة العربية "الحدث" أنه عند نزوله للمرة الاولى للتصوير في زمن كورونا أصباته "فوبيا" عشان كده فخور بالادارة المصرية لان الاهتمام بالمواطن حقيقي وصادق وهذا يذكرني دائما بحديث الفيلسوف زكي نجيب محمود عندما قال "مصر هي أنت" وبهذه العبارة تظهر حقيقة المشروع الحقيقي للشخصية المصرية في إدارة الدولة المصرية الي أنا عايش على أرضها .واكمل قائلًا: "نطالب بشكل واضح المجتمع الالتزام بتعليمات الدولة الخطر موجود وليس عدو واضح حتى تواجهه وبالتالي بطولتك كمواطن إنك تخاف على أسرتك".