أحمد موسى يكشف عن مخطط إخواني لاستهداف النظام الصحي بمصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى: إن هناك مخطط لاستهداف النظام الصحي في مصر عبر الشائعات.





ولفت إلى أن مصر أدارت أزمة كورونا بأعلى مستوى، وفقا لشهادة منظمة الصحة العالمية.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بمقدار ألف حالة خلال 8 أيام.





وتابع الإعلامي أن مصر وصلت إلى ألف إصابة بفيروس كورونا بعد 52 يومًا، ثم تضاعف العدد خلال 8 أيام، ما يعني أن المعدل يتزايد".





وأكد أن التجمعات وعدم الالتزام وراء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف تشكيك المواطنين في المنظومة الصحية.





وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم، عددا من الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ أسبوعي.





وطالب المواطنين، بإبلاغ المستشفيات في حالة الشعور بأي عرض من أعراض كورونا، منوهًا بأن منع الزحام والتجمعات ليس من أدوار الداخلية بل من دور المواطن الذي يجب أن يتحمل المسئولية.







