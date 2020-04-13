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متعب: جوزيه طردني ونصحني بالجولف.. والبدري تنبأ بتألقي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
احمد شاكر
اكد عماد متعب لاعب الاهلي والمنتخب الوطني السابق على أن حسام البدري مدرب الاهلي السابق والمنتخب الحالي تنبأ بتألقه.


وقال متعب خلال تصريحاته لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "حسام البدري هو من تنبأ بتألقي،عندما كان عمري 16 عام، وتوقع انني سيكون لي شأن كبير مع الفريق"


وافصح: "البدري كان يدربني في الناشئين، وفي حفلة القطاع "خدني من ايدي لصالح سليم وقال امام الجميع عماد سيصبح مهاجم كبير"


وواصل "بداية علاقتي مع مانويل جوزية كانت متوترة، تفاجئت به يطردني من الملعب في اول تدريب ويطلب مني الجري والتديب منفرداً وذلك كان لعدم ارتدائي الشراب والشنكار"، وبالفعل نفذت الأمر وتدربت منفرداً.


وتابع: في أول مباراة لي مع جوزيه قمت بالمراوغة وسددت كرة عادية، بعد المباراة عقد اجتماع معي وقال لي "احنا بنلعب كرة جماعية لو عايز تلعب بشكل فردي انصحك بالجولف"


واتم كلماته: "لهذه الأسباب جوزية نجح مع الأهلي، لم يكن يفرق بين كبير وصغير، وكان حريص على ان يتعود الصغير على ان يكون لاعب كبير.

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