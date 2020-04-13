بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.. حي النزهة يتبنى مبادرة لدعم جيش مصر الأبيض "فيديو"

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملاتها لمؤازرة جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عن طريق قوافل طبية تجوب شوارع حي النزهة. وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن الحي تبنى هذه المبادرة، تحية وتقدير للأطباء الذين يقفون فى المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19 أو المصطلح عليه كورونا. وأضاف "عقل" انطلقت المبادرة بالاستعانة بشباب الحي والتنسيق مع حزب مستقبل وطن وبعض شركات الدعاية، حيث تم المرور على جميع المستشفيات بالسيارات ويعلوها صوت الأغاني الوطنية، حاملين في أيديهم الأعلام المصرية. قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، تستمر حتى 16 أبريل، بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة للتسهيل على المواطنين المستحقين للمنحة صرف مستحقاتهم. وتم التأكيد على المواطنين المستحقين عدم التوجه إلى مكاتب البريد إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول، والتي ستصله قبل الصرف بـ 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف ونصها كالتالي: تحدد لكم اليوم الموافق لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد. وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الأحياء، التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، ومنع تكدس المواطنين حفاظا على سلامتهم. كما تم التأكيد على أن هناك يوما إضافيا لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له. توزيع ١٠٠٠ كرتونة غذائية على أسر العمالة المنتظمة التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور راندا رزق استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة اليوم بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي بتوزيع ١٠٠٠ كرتونة تموينية تحوي السلع الاساسية على اسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الازمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث. وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ورعاية الاسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين. وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى. وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم ٤ بشارع الفيومي بحي حدائق القبة، حيث سيتم إزالة الأربعة ادوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و٣ أدوار ولكنه قام ببناء ٨ طوابق بدون ترخيص. وشدد محافظ القاهرة، على استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما حذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها. وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللأزمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".



