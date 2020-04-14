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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل القفز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي


أسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب القفز في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 12 جنيها، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر743  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 636.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 636.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,976  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

848 إلى 850

عيار 22 

777 إلى 779

عيار 21

736 إلى 738

عيار 18

636 إلى 638

عيار 14

495 إلى 496

عيار 12

424 إلى 425

الاونصة

26.373 إلى 25.444

الجنيه الذهب

5,936 إلى 5,952

الكيلو

848.000 إلى 850.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 849.25 جنيه      

 55.11 $

سعر الذهب عيار 22

 778.5 جنيه

 50.52 $

اسعار الذهب عيار 21

743 جنيه           

48.22 $

اسعار الذهب عيار 18

636.25 جنيه

41.34 $

سعر الذهب عيار 14

495.25  جنيه

32.15 $

سعر الذهب عيار 12

 424.5 جنيه

27.56 $

سعر الذهب عيار 9

320.25 جنيه

20.67 $

اسعار أوقية الذهب

26,234 جنيه

1,714 $

اسعار جنيه الذهب

5,976 جنيه

385.80 $

اسعار كيلو الذهب

849,250 جنيه

55,113 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة أي بما يوازي 8.60 دولار ليسجل مستوى 1761.40 دولار للأوقية، وهو الأعلى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

وكان المعدن الأصفر تعرضت لخسائر بلغت 20 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 1.3 بالمائة عند مستوى 1719.67 دولار للأوقية، رابحاً 23 دولاراً.


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