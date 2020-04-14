أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل القفز
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
848 إلى 850
|
عيار 22
|
777 إلى 779
|
عيار 21
|
736 إلى 738
|
عيار 18
|
636 إلى 638
|
عيار 14
|
495 إلى 496
|
عيار 12
|
424 إلى 425
|
الاونصة
|
26.373 إلى 25.444
|
الجنيه الذهب
|
5,936 إلى 5,952
|
الكيلو
|
848.000 إلى 850.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
849.25 جنيه
|
55.11 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
778.5 جنيه
|
50.52 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
743 جنيه
|
48.22 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
636.25 جنيه
|
41.34 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
495.25 جنيه
|
32.15 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
424.5 جنيه
|
27.56 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
320.25 جنيه
|
20.67 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,234 جنيه
|
1,714 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,976 جنيه
|
385.80 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
849,250 جنيه
|
55,113 $
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