أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل القفز









أسعار الذهب في مصر





واصلت أسعار الذهب القفز في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 12 جنيها، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 743 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 636.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 636.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,976 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 848 إلى 850 عيار 22 777 إلى 779 عيار 21 736 إلى 738 عيار 18 636 إلى 638 عيار 14 495 إلى 496 عيار 12 424 إلى 425 الاونصة 26.373 إلى 25.444 الجنيه الذهب 5,936 إلى 5,952 الكيلو 848.000 إلى 850.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 849.25 جنيه 55.11 $ سعر الذهب عيار 22 778.5 جنيه 50.52 $ اسعار الذهب عيار 21 743 جنيه 48.22 $ اسعار الذهب عيار 18 636.25 جنيه 41.34 $ سعر الذهب عيار 14 495.25 جنيه 32.15 $ سعر الذهب عيار 12 424.5 جنيه 27.56 $ سعر الذهب عيار 9 320.25 جنيه 20.67 $ اسعار أوقية الذهب 26,234 جنيه 1,714 $ اسعار جنيه الذهب 5,976 جنيه 385.80 $ اسعار كيلو الذهب 849,250 جنيه 55,113 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمائة أي بما يوازي 8.60 دولار ليسجل مستوى 1761.40 دولار للأوقية، وهو الأعلى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

وكان المعدن الأصفر تعرضت لخسائر بلغت 20 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 1.3 بالمائة عند مستوى 1719.67 دولار للأوقية، رابحاً 23 دولاراً.







